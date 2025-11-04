Мошенники подкатили к новым территориям

Страхователи на новых территориях стали массово жаловаться на предъявление требований о возмещении ущерба по ОСАГО за участие в ложных ДТП. Мошенники пользуются слабой осведомленностью о механизмах страхования, а также сложностями в получении информации о страховых случаях. По словам экспертов, помимо выплат это ведет к ухудшению страховой истории, повышению стоимости полиса и сложностям с его приобретением. Чтобы избежать таких последствий, эксперты советуют оперативно обращаться к страховщикам и в правоохранительные органы, предоставляя доказательства (в том числе с помощью видеорегистратора) физического отсутствия автомобиля на месте ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Жители новых территорий России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) столкнулись с массовыми запросами в рамках ОСАГО на возмещение ущерба при ДТП, в котором они не участвовали. Об этом рассказала директор по коммуникациям ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская на Форуме лидеров страхового рынка. «Злоумышленники инсценируют ДТП или просто выгоняют машину на дорогу в темное время суток и дорисовывают повреждения в фотошопе. Затем подделывают документы и справки, в том числе через недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Заявляют убыток дистанционно — через "Госуслуги Авто" или помощника ОСАГО. Получают выплату по механизму прямого возмещения убытков (ПВУ) через свою страховую компанию, которая потом предъявляет требования по суброгации страховщику виновника ДТП»,— пояснила госпожа Пожарская. ОНФ уже получил десятки жалоб на подобные инциденты от жителей новых территорий, заявила она.

ОСАГО начало работать на новых территориях РФ с 1 января 2025 года (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года). В настоящее время в сегменте ОСАГО на новых территориях работают «Росгосстрах», «ПСБ Страхование», «Астро-Волга» и «Двадцать первый век».

Механизм ПВУ работает только в том случае, когда у виновника ДТП есть полис ОСАГО, а обратное требование — только в том случае, когда виновная сторона уведомила свою страховую о ДТП, иначе компания откажет в возмещении страховщику жертвы, отмечает собеседник “Ъ” из крупной страховой компании. Вместе с тем страховая компания имеет право обратиться к причинителю вреда с требованием о возмещении нанесенного своему клиенту ущерба в порядке суброгации, в том числе через суд, отмечают в «Росгосстрахе». В любом случае при высоких суммах ущерба, превышающих лимит ОСАГО, автовладельцу может быть предъявлено требование о возмещении разницы между фактическим убытком и страховой выплатой, говорит гендиректор «ПСБ Страхования» Олег Воробьев.

Жители новых территорий особенно привлекательны сейчас для мошенников, поскольку наиболее уязвимы, плохо разбираются в российском законодательстве и нюансах, связанных с отечественным страхованием, считает собеседник “Ъ” на страховом рынке. Это усугубляется тем, что люди не всегда могут оперативно отследить такой случай — часто возникают проблемы со связью и интернетом, из-за этого страхователям не приходит оперативная информация о страховом случае, и они не могут вовремя отреагировать, отмечает он. По словам госпожи Пожарской, жертвы мошенников узнают о случившемся, когда к ним приходят судебные приставы или представители правоохранительных органов.

По словам собеседника “Ъ”, от момента подачи заявления страховщику мошенниками до предъявления требования жертве может пройти несколько месяцев.

Помимо денежных требований такие схемы несут дополнительные негативные последствия для страхователей. Страдает страховая история клиента —случаи фиксируются в базе данных, что в дальнейшем может осложнить процесс оформления новых полисов, поясняет Олег Воробьев. У клиента повышается стоимость полиса из-за повышения КБМ (коэффициент бонус-малус, учитывает безаварийную езду для оценки стоимости полиса), водитель становится «высокоаварийным» и, тем самым, менее привлекательным для страховщиков, говорят юристы.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 9 апреля 2025 года: Борьба с мошенничеством (в сегменте ОСАГО.— “Ъ”) выходит на общегосударственный уровень, разрозненные меры здесь не помогут.

С такой проблемой сталкивались раньше жители Крыма. «Жалобы на ложное обвинение в причинении вреда от крымчан стали поступать в 2020 году. Сначала они были единичными, однако со временем мы стали получать коллективные обращения, которые включали десятки пострадавших»,— отмечает госпожа Пожарская. Однако в настоящее время число жалоб почти сошло на нет, поскольку жители полуострова стали «лучше понимать правовую систему и жаловаться в свою страховую компанию и правоохранительные органы», отмечает она.

Для защиты от подобных инцидентов эксперты советуют принять ряд мер. При возникновении негативных последствий со стороны страховщиков (повышение КБМ, регресс) необходимо грамотно организовывать юридическую защиту, доказывая физическое нахождение водителя и автомобиля в ином месте, чем «инкриминируемое» ДТП, говорит руководитель страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. Нужно следить за своей страховой историей и сообщать о мошеннических действиях в правоохранительные органы, страховую компанию, потому что ошибки в страховой истории нужно исправлять, указывает госпожа Пожарская. Кроме того, по ее словам, надежный способ защиты — видеорегистратор, поскольку он фиксирует, что происходит на дороге, в какое время. Это позволит доказать, что гражданин был в другом месте во время подставного ДТП.

Юлия Пославская, Анна Занина