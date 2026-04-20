В ЕДДС Краснодара объяснили причину появления запаха гари в городе

Вечером 20 апреля жители Краснодара в соцсетях отмечали, что в некоторых районах города появился запах гари. По данным ЕДДС города, горений на открытой территории краевого центра нет. Задымление связано с плановым сжиганием стерни в Калининском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

По данным специалистов, направление ветра сейчас северо-западное, что спровоцировало распространение запаха гари на территории Краснодара.

На пяти городских постах контроля ведется круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха, затем информация о состоянии воздуха направляется в информационно-аналитический центр.

Алина Зорина