«Краснодарзернопродукт» впервые за 20 лет завершил год с убытком

Компания «Краснодарзернопродукт» (КЗП), недавно изъятая в доход РФ по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры, завершила 2025 год с чистым убытком по РСБУ в размере 797,2 млн руб. Как сообщает «Интерфакс», это первый убыток предприятия с момента его учреждения в 2005 году.

Выручка компании в 2025 году увеличилась на 19,2% и составила 9,2 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла почти на 25%, до 7,8 млрд руб. В результате валовая прибыль сократилась на 4%, до 1,4 млрд руб. Прибыль от продаж выросла в 2,5 раза, до 327,9 млн руб., на фоне снижения коммерческих расходов на 28%, до 673,5 млн руб.

Одновременно прочие доходы предприятия снизились на 21%, до 808 млн руб., а прочие расходы выросли в 1,8 раза, до 1,45 млрд руб.

Основной деятельностью КЗП является оптовая торговля зерновыми культурами, кормовыми продуктами, мукой и рисовой крупой на экспорт. В 2025 году доля экспортных продаж в общем объеме реализации составила 43%, или 3,94 млрд руб. Годом ранее этот показатель равнялся 81,6%, или 6,4 млрд руб. Наибольший объем выручки — 4,95 млрд руб. — был получен от реализации пшеницы, 1,33 млрд руб. — от продажи гороха, 1,07 млрд руб. — подсолнечника.

Как сообщалось ранее, Ленинский районный суд Краснодара в апреле удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. В доход РФ обращена 81 компания, более 130 земельных участков и свыше 350 помещений. Суммарная оценочная стоимость изъятых активов превышает 81,5 млрд руб. В их число вошел и зернотрейдер «Краснодарзернопродукт», ранее принадлежавший Алексею Сидюкову. Изменения в ЕГРЮЛ о смене собственника компании пока не внесены.

Алина Зорина