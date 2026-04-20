Reuters: переговоры Израиля и Ливана пройдут в Вашингтоне 23 апреля

Представители Ливана и Израиля встретятся 23 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильский источник.

По словам собеседника агентства, Израиль будет представлять посол в США Йехиэль Лейтер. Это первая встреча сторон после вступления в силу 10-дневного перемирия.

14 апреля в Вашингтоне прошли переговоры послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде. Представители Госдепа США, которые присутствовали на встрече, сообщали, что стороны договорились начать прямые контакты.

Через два дня президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном до 26 апреля. В Госдепе допускали, что режим прекращения огня может быть продлен в зависимости от результатов переговоров двух стран.