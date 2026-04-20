На торги выставлен пакет акций «ТНС энерго Кубань» за 533,9 млн рублей

В рамках процедуры банкротства ООО «Межрегионсбыт» на продажу выставлен пакет из 650 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань». Начальная цена лота составляет 533,9 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной форме через систему документооборота на специализированном сайте. Документ должен быть подписан квалифицированной электронной подписью и содержать установленный набор сведений о заявителе, включая данные о возможной заинтересованности в отношении должника или конкурсного управляющего. К заявке необходимо приложить пакет подтверждающих документов. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока их приема.

В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направит победителю проект договора купли-продажи. Если выигравшая сторона откажется его подписать в установленный срок, задаток ей не возвращается. В этом случае управляющий может предложить заключить сделку участнику, предложившему следующую по величине цену.

Наблюдение в отношении ООО «Межрегионсбыт» было введено Арбитражным судом Нижегородской области 20 марта 2023 года по заявлению «Энергоконтроль». На тот момент сумма требований к компании составляла 133,8 млн руб.

Елена Турбина