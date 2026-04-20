Два поезда МЧС привлекли к тушению пожара в порту Туапсе после атаки БПЛА

Оперативный штаб Кубани уточнил данные о повреждениях в порту Туапсе после ночной атаки беспилотников. Сообщается, что в терминале возник пожар — сейчас его тушат два пожарных поезда, 246 человек и 73 единицы техники.

«Состояние воздуха мониторят специалисты Роспотребнадзора, — рассказали в штабе. — По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы».

Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за налета дронов в Туапсе погиб один человек, еще один пострадал. Были повреждены несколько зданий, включая школу, детский сад, музей и церковь.

Предыдущий пожар в туапсинском порту произошел после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, его тушили три дня. Предположительно, из-за этого воздушного налета произошел разлив нефтепродуктов. Рядом с Туапсе обнаружили нефтяное пятно площадью 10 тыс. кв. м.