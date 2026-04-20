У 102 организаций Кубани выявили нарушения персональных данных

Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу в первом квартале 2026 года выявило нарушения в обработке персональных данных на сайтах 102 из 115 проверенных организаций Краснодарского края, пять компаний оштрафованы на общую сумму 175 тыс. руб. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нарушения были обнаружены в деятельности 102 организаций. По этим фактам составлено 30 административных протоколов. В остальных случаях контролеры направили предписания об устранении нарушений, которые, как сообщается, были исполнены в установленные сроки. Наиболее распространенными нарушениями стали несоответствие политики обработки персональных данных закону и отсутствие правовых оснований для сбора личной информации на сайтах.

По состоянию на 7 апреля на основании судебных решений к административной ответственности привлечены пять организаций. Сумма наложенных штрафов достигла 175 тыс. руб.

Параллельно в сфере средств массовой информации на Кубани проведено 61 мероприятие систематического наблюдения, в результате которого выявлено 32 нарушения. Среди них — невыход в свет более года (пять СМИ), пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также упоминание иностранных агентов без обязательной маркировки. У вещателей обнаружено 11 нарушений лицензионных требований, включая выход за пределы разрешенной территории вещания и недоступность контента для людей с нарушениями слуха.

В сфере связи специалисты Роскомнадзора зафиксировали 12 нарушений, 10 из которых касались использования радиочастотного спектра. По статье 13.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ составлено 38 протоколов.

