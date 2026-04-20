В Туапсе продолжают разбор завалов дома, где погибла школьница

Добровольцы в Туапсе продолжают разбор завалов дома, где погибла 14-летняя жительница. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На месте происшествия, где в ночь на 16 апреля беспилотник попал в частный дом, остается инициативная группа местных жителей. На помощь гражданам, чье жилье пострадало при атаке БПЛА в ночь на 20 апреля, направили отряды «Кубань-СПАС», которые задействованы в разборе завалов.

Согласно данным оперативного штаба Кубани, в ночь на 20 апреля в Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в 17 зданиях повреждено остекление. Всего пострадали три частных дома, семь многоквартирных, четыре социально значимых объекта и три административных здания. Кроме того, была повреждена газовая труба протяженностью около 15 м, которую уже восстановили. В морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина.

В результате атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 16 апреля повреждения получили 60 домов — 52 частных и восемь многоквартирных. Также пострадали три социально значимых объекта.

Алина Зорина