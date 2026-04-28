«Задача власти — обеспечить каждому из проектов "зеленый коридор"»

Объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края в 2025 году составил 426,7 млрд руб., что на 101,5 млрд руб. больше, чем в 2024 году. На начало текущего года в активной фазе реализации находилось 330 инвестпроектов на общую сумму 645,4 млрд руб. В регионе активно развиваются агропромышленный комплекс, туристическо-рекреационный кластер, энергетика и ряд других отраслей экономики. О том, какие отрасли становятся локомотивом экономики в текущем году, как реализуются прорывные проекты и на что край делает ставку в ближайшие годы,— в интервью рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

— Владимир Владимирович, какое количество инвестиционных проектов реализуется в настоящее время в Ставропольском крае? На какую общую сумму?

— Инвестиционный кли­­­­­­мат — это прежде всего фактор, который влияет на развитие региона в перспективе на многие десятилетия вперед. Поэтому краевая команда ведет постоянный мониторинг и находится в постоянном диалоге с инвесторами — как теми, кто уже работает в крае, так и с бизнесом, который только к нам присматривается. Такой индивидуальный подход в сочетании с мерами поддержки помогает делать край привлекательным для бизнеса.

К началу 2026 года на территории Ставрополья в активной фазе реализации находились 330 инвестиционных проектов общей стоимостью более 645,4 млрд руб. Это реальные строящиеся производства, работающие контракты на поставку оборудования. Это новые технологии, компетенции, и самое главное — новые рабочие места. Задача власти — обеспечить каждому из этих проектов «зеленый коридор».

— Какие отрасли экономики Ставрополья наиболее интересны потенциальным и действующим инвесторам? В каких сферах реализуются инвестпроекты?

— В феврале этого года мы определили 13 приоритетных направлений инвестиционной деятельности в крае на ближайшие пять лет. Это прежде всего традиционный для Ставрополья агропромышленный комплекс. Здесь мы делаем ставку на создание предприятий полного цикла и переработки сельхозпродукции, а также — на экспортно ориентированные производства.

Поддерживаем интерес инвесторов к развитию нашего санаторно-курортного комплекса, туризма и здравоохранения. Особенно в регионе Кавказских Минеральных Вод, которые являются визитной карточкой края.

Также в приоритетах — высокотехнологичные проекты. Это использование современных высокопроизводительных технологий при создании новых производств, фармацевтические производства, наукоемкая продукция и зеленая энергетика. В приоритете также создание сопутствующей инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры для развития региональных парков. Серьезное внимание уделяется модернизации и технологическому перевооружению предприятий транспортной отрасли, а также современному жилищному строительству.

— Расскажите о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых в Ставропольском крае?

— Среди прорывных проектов в Ставропольском крае — создание кластера по производству удобрений, развитие туристско-рекреационного потенциала, строительство ветроэлектростанций. А также мощные кластеры в агропроме, логистике и животноводстве.

Инвестиционные проекты в ветроэнергетике в прошлом году вывели Ставропольский край в регионы — лидеры по установленной мощности объектов возобновляемой энергетики. У нас действуют семь ветропарков общей мощностью 765 МВт, совокупные вложения в которые превысили 100 млрд руб., а также девять гидроэлектростанций на 261 МВт и крупная солнечная электростанция на 100 МВт. В ближайшие годы планируется строительство новых объектов ВИЭ, что позволит увеличить общую мощность станций, использующих возобновляемые источники энергии, до 1,2 ГВт.

Кроме вышесказанного, отмечу, что в Невинномысске построена первая очередь торгово-логистического хаба, где находятся крупнейшие склады нескольких операторов интернет-торговли. Планируем, что к 2028 году в развитие хаба будет привлечено свыше 16 млрд руб. инвестиций. Это позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест.

Что касается агропромышленного комплекса, то в АПК мы наращиваем производство овощей закрытого грунта и фруктов. Уже входим в число лидеров в этих сферах и продолжаем наращивать производственные мощности. В 2025 году в Ставропольском крае собрали 254,6 тыс. т овощей, из которых 118 тыс. т дали тепличные комплексы. Регион — в числе лидеров по производству овощей закрытого грунта. Продолжаем наращивать площади суперинтенсивных садов. Сейчас в крае более 2 тыс. гектаров отведены под такое современное садоводство.

Также в Ставропольском крае реализуется ряд крупных проектов в туристической сфере, направленных на развитие инфраструктуры. Среди них — санаторно-бальнеологический комплекс в Георгиевске. Там планируется построить многофункциональный комплекс на 180 номеров по концессионному соглашению. В проект войдут медицинский блок на 48 кабинетов и акватермальный блок.

Еще один крупный проект — акватермальный комплекс в Предгорном округе. Строительство планируется завершить к 2029 году. Важно сказать и про пансионат «Нижние ванны» в Ессентуках. В рамках инвестиционного проекта планируется реконструировать здание объекта культурного наследия «Нижние минеральные ванны» и построить пансионат на 80 номеров с емкостью 160 койко-мест.

Если резюмировать, то за время реализации прорывных проектов инвесторы вложили в Ставропольский край уже более 210 млрд руб. Создано более 21 тыс. новых рабочих мест.

— Как региональные власти стимулируют инвесторов? Какая почва создается для бизнеса, желающего вкладывать средства в реализацию проектов на территории Ставрополья?

— Ставрополье сегодня предлагает инвестору не только уникальные природные и климатические условия, но и понятные, законодательно закрепленные правила игры и возможность для получения государственной поддержки. Среди них — предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов. Это в случае, если инвестор вкладывает в производство более 50 млн руб. Кроме того, это налоговые преференции для инвесторов, которые работают в приоритетных для края сферах. Для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также снижение ставки налога на прибыль.

Отдельно отмечу, что в регионе создана специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами — Корпорация развития Ставропольского края. Эта структура осуществляет комплексную поддержку инвесторов и их сопровождение по принципу «одного окна».

— Каким лично вы видите Ставропольский край будущего? Аграрным, курортным или промышленным? Какая из этих отраслей экономики, по вашему мнению, наиболее перспективна в будущем?

— Знаете, этот вопрос часто задают журналисты, пытаясь выделить основную «специализацию» региона. Но я убежден: выбрать что-то одно из всех возможностей, которыми обладает Ставропольский край,— значит искусственно ограничивать его потенциал. Поэтому мой ответ будет так же прост, как и очевиден: я вижу Ставропольский край в будущем, где в гармонии и балансе между собой находятся все перечисленные вами отрасли. Будущее края в их синергии. Уверен, что Ставропольский край будущего — это инновационный индустриальный центр. Это курорт мирового уровня. Это высокотехнологичный агропромышленный хаб. Мы будем кормить страну и мир не сырьем, а готовым, качественным, экологически чистым продуктом, полностью сделанным в нашем крае. А главная отрасль экономики — это качество жизни людей. Уверенность ставропольцев в завтрашнем дне, где хочется растить детей, где есть интересная работа с достойной зарплатой, возможность строить собственный успешный бизнес и лучшие в стране возможности для отдыха, туризма и оздоровления.

Беседовал Дмитрий Михеенко