Команда из Краснодара вышла в финал кадрового конкурса

По итогам онлайн-полуфиналов кадрового конкурса «Лидеры России», который в текущем сезоне впервые проходит в командном формате, были определены финалисты. Как сообщает пресс-служба конкурса, в их число вошла сборная управленческая команда из Краснодара «Лидеры Юга России», объединяющая экспертизу в девелопменте, промышленности, IT и логистике.

В состав краснодарской команды вошли коммерческий директор ГК «Метрикс Девелопмент» Юлия Сидорова, директор по развитию ГК «Доннефтестрой» Александр Сидоров, IT-директор СК «Семья» Сергей Маликов, предприниматель Евгений Самсонов, руководитель департамента логистики ГК «Арнест» Андрей Комаров.

Всего в отборе приняли участие более 75 тыс. управленцев из 89 регионов России и 66 стран. До полуфиналов было допущено 719 команд.

В категории сборных управленческих команд в полуфинале участвовали 245 команд, из которых в очный финал прошли 70. Очный финал конкурса пройдет в формате решения комплексных управленческих кейсов.

Конкурс «Лидеры России» является инструментом формирования кадрового резерва, проводится по поручению государства и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

