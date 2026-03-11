«Восточная верфь» поставила дела на поток

Передано в суд уголовное дело в отношении экс-гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Сиденко. Он обвиняется в хищении более 6 млн руб. у собственного предприятия. Бывший топ-менеджер вину не признает. Господин Сиденко пополнил список экс-руководителей и собственников оборонного предприятия, попавших под уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщило 11 марта следственное управление СКР по Приморскому краю, Олегу Сиденко вменяется в вину хищение вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, господин Сиденко в период с марта 2017 года по май 2020 года обеспечил обслуживание и содержание за счет предприятия катамарана «Улисс», принадлежавшего председателю совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадию Лазареву. Как сказано в материалах дела, гендиректор Сиденко нанял пятерых сотрудников, которые занимались катамараном и незаконно получили за это свыше 6 млн руб. в качестве зарплат, премий и иных выплат.

По данным “Ъ”, Олег Сиденко, который занимал пост гендиректора «Восточной верфи» в 2016–2020 годах и в настоящее время находится под подпиской о невыезде, вину не признает. После ухода из «Восточной верфи» он занимал пост исполнительного директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а затем Дальневосточного завода «Звезда».

В Первомайском райсуде Владивостока уже рассматривается уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, причастных, по мнению следствия, к хищениям на «Восточной верфи». Среди обвиняемых — Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял прокуратуру Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь». Также, по версии следователей, в состав ОПС, занимавшегося махинациями на предприятии, входил бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин.

По версии следствия, с ноября 2017 года по апрель 2022 года «участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты денежные средства АО “Восточная верфь” на общую сумму свыше 13 млн рублей».

Кроме того, они путем обмана пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн руб.

Участникам ОПС также вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб., сообщало ранее надзорное ведомство.

Валерий Василенко был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, экс-прокурор причастен к попытке завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев, Игорю Мирошниченко, бывшему гендиректору предприятия. Тому угрожали возможностью возбуждения уголовного дела, сказано в обвинительном заключении. К давлению на миноритария был привлечен бывший «смотрящий» по Владивостоку Виталий Широков (Монгол). Последний в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск.

Олег Зубахин арестован в апреле 2024 года. По версии следствия, в 2021 году, занимая пост врио гендиректора «Восточной верфи», господин Зубахин «подписал фиктивный счет на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет». На счет одной из коммерческих структур было переведено 2,8 млн руб.

«Указанные денежные средства предназначались для личных нужд организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева»,— говорилось в сообщении следствия. Господа Василенко и Зубахин вину не признают.

Геннадий Лазарев, возглавлявший совет директоров АО «Восточная верфь», напротив, свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям подтверждает. В январе текущего года в Первомайский райсуд направлено для рассмотрения выделенное в отношении него самостоятельное уголовное дело о злоупотреблениях на верфи, а также о хищениях во Владивостокском госуниверситете экономики и сервиса (ныне Владивостокский госуниверситет), ректором которого он являлся.

В феврале текущего года Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также ряду их родственников и юридических лиц. В доход государства был обращен крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости. Как говорилось в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу, на коррупционные доходы.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн (водоизмещением до 3,5 тыс. тонн).

Алексей Чернышев, Владивосток