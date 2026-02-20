Похищенное ректором отмыл прокурор

«Ъ» стали известны подробности иска Генпрокуратуры, в результате которого государству были возвращены акции судостроительного предприятия АО «Восточная верфь», а также недвижимость, оцениваемая более чем в 2 млрд руб. Теневым владельцем активов, имевших коррупционное происхождение, оказался бывший ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса, а также депутат Геннадий Лазарев. По версии истца, в легализации недвижимости ему активно помогал экс-прокурор Приморья Валерий Василенко, которого также лишили активов.

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Геннадий Лазарев

Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также целому ряду их родственников и юридических лиц. В доход государства был обращен крупный пакет акций «Восточной верфи», около 200 объектов недвижимости, в том числе 34 объекта, владельцем которых являлся Валерий Василенко — прокурор Приморского края с 1991 по 2005 год.

Главный ответчик, 78-летний Геннадий Лазарев, с 1988 по 2015 год был ректором Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ныне Владивостокский госуниверситет), а затем до 2021 года — депутатом заксобрания Приморского края.

Геннадия Лазарева уполномочили распоряжаться имуществом образовательного учреждения исключительно в интересах вуза и с согласия Минобрнауки, говорится в иске. При этом на него, как на чиновника, распространялись определенные ограничения, установленные законодательством о противодействии коррупции. Ответчик же запреты «игнорировал», неоднократно используя свои должностные полномочия для обращения в свою пользу госимущества, а также для занятия бизнесом за счет материально-технической базы университета.

Для этого, по данным Генпрокуратуры, Геннадий Лазарев использовал созданное еще в 1993 году ЗАО «Линком». Ему на 15 лет ректор сдал учебный корпус в центре Владивостока. Помещения сдавались в аренду, а средства присваивались главным ответчиком.

В 2014 году, установила Генпрокуратура, Геннадий Лазарев «по надуманным основаниям» инициировал подачу иска ЗАО к университету, с которым последний согласился, а суд признал учебный корпус собственностью арендатора. Также, по данным надзора, ректор незаконно предоставил «Линкому» участок вуза, на котором были построены два многоквартирных дома. Помещения в них сдаются в аренду сотрудникам и студентам университета.

Еще одним источником коррупционных доходов ответчиков, считает Генпрокуратура, стали фиктивные инвестиционные соглашения о строительстве и реконструкции объектов учебного заведения.

В период с 1995 по 2014 год девять принадлежащих Геннадию Лазареву некоммерческих образовательных организаций, большинство из которых уже ликвидированы, незаконно привлекали и присваивали средства студентов. Затем они были вложены в строительство 12 объектов коммерческой недвижимости и сдавались в аренду самому же вузу.

Выручка же вкладывалась в новый бизнес. Тем самым, пришел к выводу надзор, «осуществлялось приумножение и легализация первично полученного с нарушением законодательства о противодействии коррупции имущества». В частности, говорится в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу.

Предприятие было создано в 1952 году на базе судоремонтных мастерских Тихоокеанского флота СССР в бухте Малый Улисс Владивостока. АО «Восточная верфь» является участником государственного оборонного заказа, осуществляет строительство боевых надводных кораблей, катеров и судов ближней зоны, а также понтонов и доков. Постановлением правительства общество включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Валерий Василенко

Между тем, считают в Генпрокуратуре, акционером Геннадием Лазаревым оно фактически было доведено до предбанкротного состояния. При этом сам ректор, стремясь сохранить в тайне свое материальное положение, «которое не могло быть достигнуто за счет легального денежного вознаграждения», приобретенную на территории Приморского края недвижимость оформлял на близких родственников, доверенных лиц и подконтрольные организации. Всего ответчиками было приобретено 253 высоколиквидных объекта недвижимости общей площадью более 258 тыс. кв. м. и стоимостью не менее 2 млрд руб.

Реализовывать схемы легализации «нажитого» имущества главному ответчику Геннадию Лазареву, по данным ГП, помогал бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко. Последний, говорится в иске, в период с 2017 по 2021 годы купил 34 объекта недвижимого имущества кадастровой стоимостью более 251 млн руб. В основном участки, доли в зданиях и сооружениях.

Суд принял решение о немедленном исполнении прокурорского иска. Геннадий Лазарев и Валерий Василенко также находятся под судом по уголовному делу об организации преступного сообщества.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая