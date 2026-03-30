Путин наградил мэра Грозного орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы. Указ президента опубликован на сайте правовых актов.

Фото: Мэрия города Грозный

Господин Кадыров удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, написано в указе.

Хас-Магомед Кадыров родился 12 января 1991 года. 35-летний мэр Грозного — родственник Рамзана Кадырова. Глава Чечни называет в своих соцсетях «младшим братом». Он занимает должность мэра Грозного с марта 2021 года. До этого господин Кадыров занимал посты начальника УМВД России по городу Грозный и мэра города Аргун.