Депутаты ЗСК на ближайшей сессии рассмотрят более 30 вопросов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края завершают формирование повестки 80-й сессии, которая состоится 22 апреля. Как сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, в нее включено более 30 вопросов, охватывающих социальную, экономическую и контрольную повестку.

Среди ключевых инициатив — поправки в закон о статусе Героев Краснодарского края и Героев труда региона, предусматривающие уточнение порядка предоставления льгот и социальных гарантий самим награжденным и членам их семей. Также депутаты рассмотрят изменения в регулирование деятельности розничных рынков, которые приводятся в соответствие с федеральным законодательством, включая закрепление понятия «мобильный торговый объект» и особенностей его использования.

Часть законопроектов планируется принять в окончательном чтении. В частности, речь идет о поправках в законодательство об основах регулирования земельных отношений, согласно которым женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получать земельные участки в собственность бесплатно. Порядок предоставления таких участков будет определяться уполномоченным органом исполнительной власти края.

В повестке также изменения в законы, касающиеся перемещения задержанных транспортных средств, организации регулярных пассажирских перевозок, профилактики безнадзорности несовершеннолетних и административных правонарушений.

Кроме того, на пленарном заседании запланировано рассмотрение контрольных вопросов: депутаты заслушают отчеты уполномоченного по правам ребенка в регионе и Контрольно-счетной палаты края, проанализируют исполнение государственных программ за прошлый год, подведут итоги конкурса в сфере сельского, экологического и этнографического туризма, а также обсудят обращения к федеральным органам власти.

Вячеслав Рыжков