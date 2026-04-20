Суд в Краснодаре подтвердил изъятие имущества экс-начальника межрайонного отдела ФССП

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об обращении в доход государства имущества бывшего начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ФССП по Краснодарскому краю Ивана Квашуры. Апелляционная инстанция согласилась с выводами Советского районного суда Краснодара, признавшего активы семьи чиновника приобретенными на неподтвержденные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено материалами дела, с декабря 2014 по февраль 2024 года Квашура занимал указанную должность в системе ФССП. В ходе проверки соответствия расходов задекларированным доходам выявлены существенные расхождения. В период службы он, как отмечается, приобрел 13 объектов недвижимости и 11 автомобилей премиального класса на общую сумму не менее 94,5 млн руб.

Часть имущества к моменту разбирательства была отчуждена по возмездным сделкам, однако полученные средства, по данным суда, оставались в распоряжении фигуранта и его близких.

Суд пришел к выводу, что указанное имущество, а также денежный эквивалент проданных активов подлежат обращению в доход государства. В федеральную собственность переданы четыре земельных участка общей площадью 1993 кв. м, два жилых дома, две квартиры в Краснодаре, а также денежные средства в размере свыше 77 млн руб.

Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для отмены решения первой инстанции, признав его законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков