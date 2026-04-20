В ДТП с двумя трамваями на Петергофском шоссе пострадали шесть человек

В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе столкнулись два трамвая. В результате ДТП шесть человек получили травмы, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В ДТП на Петергофском шоссе из-за столкновения двух трамваев травмы получили шесть человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Полицейские установили, что сегодня в 10:20 водитель трамвая 1982 года рождения во время движения по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого столкнулся с другим трамваем.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все детали аварии.

Матвей Николаев