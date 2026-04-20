Курский губернатор Хинштейн опроверг слухи об отставке
Губернатор Курской области Александр Хинштейн, вернувшийся на работу после реабилитации из-за ДТП, прокомментировал слухи о своей отставке. Он отреагировал на них строчками из песни Владимира Высоцкого.
«Разные слухи до меня долетали, могу всем сказать словами своего любимого Владимира Семеновича Высоцкого. Одним: "Не волнуйтесь — я не уехал", другим: "И не надейтесь — я не уеду"»,— сказал господин Хинштейн на заседании облправительства (цитата по ТАСС).
Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года. По итогам досрочных губернаторских выборов в сентябре 2025-го был официально избран на должность: по данным ЦИК, он набрал 86,92% голосов избирателей. В январе 2026-го попал в ДТП: машину губернатора занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Господин Хинштейн получил перелом бедренной кости, его прооперировали.
Как выяснил «Ъ», в администрации президента рассматривается замена глав как минимум трех регионов: приграничных Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана. Ротацию в Самарской области, по сведениям «Ъ», решено отложить до думских выборов.
Подробности — в материале «Ъ» «Замена караула».