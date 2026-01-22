Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатора Хинштейна прооперировали после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вышел на связь после ДТП в Telegram-канале. Он опубликовал видеосообщение из больничной палаты. В нем чиновник рассказал, что у него диагностировали перелом бедренной кости.

Фото: Telegram канал Губернатор Курской области

«Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу»,— сказал господин Хинштейн.

Губернатор региона поблагодарил врачей Курской областной клинической больницы и сотрудников Минздрава России. Последние предлагали перевезти господина Хинштейна для лечения в Москву, но он решил «лечиться на Курской земле».

Александр Хинштейн попал в ДТП по дороге в Конышевский район Курской области. Из-за погодных условий машину губернатора занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Других пострадавших в аварии нет.

