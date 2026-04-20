Ученые оценили темпы восстановления моря после разлива мазута в Анапе

В акватории Анапы наблюдаются положительные темпы восстановления морского дна после разлива нефтепродуктов, произошедшего в декабре 2024 года. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на данные ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН Филиппа Сапожникова.

«Как только мазут убрали, жизнь начала восстанавливаться, и сейчас восстановление идет хорошими темпами»,— заявил морской биолог.

По словам Филиппа Сапожникова, в конце августа 2025 года ученые начали фиксировать сформированное сообщество макробентоса, включающее в себя моллюсков, червей и ракообразных. После очистки дна и побережья сформировалось развитое сообщество микроорганизмов, в том числе и микроводорослей, которые являются источником пищи для многих видов донных обитателей.

Руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев сообщил, что специалисты осуществляют пробоотбор на дне моря. Пробы отправляются на анализ в Москву. Ученые рассчитывают, что после проведенного исследование удастся установить, как скоро отдаленные следы мазутной ЧС станут неразличимы.

Четвертая по счету экспедиция «Сколтеха» проводится в районе устья реки Можепсин в Анапском районе.

