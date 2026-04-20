В Сочи закрыли незаконный центр психологической помощи для подростков

В Сочи по иску прокуратуры прекращена деятельность частной организации, оказывавшей услуги социальной и психологической помощи несовершеннолетним с нарушениями законодательства. Соответствующее решение принял Лазаревский районный суд, сообщает пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, проведенной надзорным ведомством в марте 2026 года. В ходе контрольных мероприятий установлено, что в одном из жилых домов в поселке Якорная Щель круглосуточно находились 25 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Им оказывались услуги психологической помощи без соблюдения установленных требований.

Прокуратура выявила ряд нарушений, связанных с санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, а также обеспечением антитеррористической защищенности объекта. Установленные факты стали основанием для подачи искового заявления о запрете деятельности организации.

Суд рассмотрел представленные материалы и удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Принятое решение подлежит немедленному исполнению.

После вынесения судебного акта дети были оперативно выведены из учреждения. При координации прокуратуры несовершеннолетние направлены в социально-реабилитационный центр в городе Славянске-на-Кубани. Часть подростков на текущий момент возвращена родителям.

Вопрос дальнейшего устройства детей и соблюдения их прав находится под контролем уполномоченных органов. Профильные службы продолжают работу по оценке условий содержания несовершеннолетних и оказанию необходимой помощи.

Мария Удовик