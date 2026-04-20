Полиция проверяет жителя, «неподобающе» комментировавшего пожар в Туапсе

Полиция Кубани проверяет молодого человека за «неподобающие» комментарии пожара в Туапсе, возникшего после атаки БПЛА. Сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публикацию, на которой запечатлено, как молодой человек ведет видеосъемку пожара в городе Туапсе и неподобающе комментирует ситуацию, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инициировано проведение проверки. По ее результатам правоохранители намерены установить личность автора видеоролика, а его действиям дать правовую оценку.

Пожар в Туапсе произошел после атаки БПЛА в ночь на 20 апреля. Всего в результате атаки повреждено остекление в 17 зданиях. Погиб один человек.

Вячеслав Рыжков