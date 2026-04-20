МИД Ирана: Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с Вашингтоном

У Ирана нет планов и программы по проведению второго раунда переговоров с США. Тегеран будет принимать решение о дипломатической встрече исходя из действий Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Господин Багаи заявил, что нарушение соглашений с Ливаном и попытка морской блокады Ирана усиливают недоверие Ирана к США. «Поэтому Иран примет соответствующее решение относительно продолжения переговорного процесса», — сказал он (цитата по Tasnim).

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном состоятся вечером 20 апреля в Исламабаде. Иранское госагентство IRIB сообщило, что Тегеран не планирует принимать участие в новых переговорах с американской делегацией. По данным источников Axios, иранские чиновники подозревают, что переговоры с США могут быть прикрытием для нового нападения на Иран. Первый этап переговоров прошел 11 апреля.