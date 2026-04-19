Трамп: Уиткофф и Кушнер будут участвовать в переговорах с Ираном без Вэнса

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах с иранской стороной в Исламабаде. Они состоятся 20 апреля вечером. Об этом господин Трамп заявил в интервью The New York Post.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Стив (Уиткофф) отправится туда завтра вечером», — сказал господин Трамп в телефонном разговоре из Белого дома. При этом американский президент отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет участвовать в контактах. На вопрос журналистов, поедет ли сам Дональд Трамп на переговоры, тот ответил, что «вероятно, приедет позже».

Во время первого раунда переговоров в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегация не достигли компромисса по ядерным вопросам и судоходству в Ормузском проливе. Между сторонами до 21 апреля действует перемирие. По информации Axios, США готовы возобновить операцию против Ирана, «если в ближайшее время не произойдет прорыва» в переговорах. Иранское агентство Tasnim сообщило, что власти республики пока не дали своего согласия на продолжение переговоров.