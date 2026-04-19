Axios: в Иране посчитали ловушкой новые переговоры с США

Иранские чиновники подозревают, что переговоры с американской делегацией могут быть прикрытием для нового нападения США на республику. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Два американских чиновника сообщили изданию, что американскую делегацию на переговорах возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Концепция сделки разработана. Я думаю, у нас есть очень хорошие шансы завершить ее»,— сказал американский президент Дональд Трамп в разговоре с Axios.

При этом иранская сторона до сих пор не согласовала новые контакты с США. По данным издания, руководство Ирана настроено пессимистично насчет переговоров. Чиновники республики подозревают, что разговоры господина Трампа о сделке могут быть прикрытием для внезапного нападения США.

Первый раунд переговоров Ирана и США прошел в Исламабаде 11 апреля. Тогда стороны не смогли прийти к соглашению. Дональд Трамп анонсировал новые контакты 21 апреля. По данным иранского агентства IRNA, Иран отказался от участия в переговорах из-за «чрезмерных требований и нереалистичных ожиданий» США.