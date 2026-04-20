АЛРОСА прогнозирует подорожание алмазов примерно до $180 за карат

Цены на алмазы во всех категориях в ближайшие два-три года вырастут минимум в 1,5 раза, примерно до $180 за карат. Об этом «РИА Новости» заявил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами компании АЛРОСА (MOEX: ALRS) Сергей Тахиев.

«Конечный спрос хороший, предложение снижается, цены начинают расти, и постепенно сформированный объем запасов истощается»,— сообщил Сергей Тахиев. Среднегодовое значение продажи неограненных алмазов достигает $14 млрд, в 2025 году оно составило около $9,5 млрд. «Чтобы выйти на традиционные $14 млрд при сокращающемся предложении на мировом рынке, стоимость камней должна вырасти минимум в 1,5 раза»,— добавил он.

По словам Сергея Тахиева, в конце 2026 года на рынке возможен дефицит алмазов и бриллиантов из-за сокращения их запасов, сформированных в 2022-2023 годах. Каждый год мировые запасы сокращаются на 15-20 млн карат, отметил он.

В начале текущего года АЛРОСА из-за растущего дефицита подняла цены почти на половину ассортимента, особенно на крупные алмазы. По оценке компании, стоимость продукции весом от 2 до 10 карат в первом квартале увеличилась на 6–9%. Основными причинами подорожания в компании также назвали устойчивый спрос на ювелирные изделия в США и Индии и логистические сложности, связанные с военным конфликтом на Ближнем Востоке.

