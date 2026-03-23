Цены выросли каратно

АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая добывает 30% алмазов в мире, повысила цены на часть ассортимента, указав на все более заметный дефицит редких и крупных камней. Подстегивают цены на крупные бриллианты логистические трудности из-за кризиса на Ближнем Востоке. Но на массового потребителя это едва ли повлияет, так как в этом сегменте преимущественно используются камни менее 1 карата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За первые три месяца текущего года АЛРОСА «в той или иной степени» повысила отпускные цены почти на половину алмазов регулярного ассортимента в стоимостном выражении, сообщила компания 23 марта. Как отмечают в АЛРОСА, развороту нисходящего тренда, который наблюдался на алмазно-бриллиантовом рынке в последние несколько лет, способствует дефицит предложения редких и крупных камней, используемых в изготовлении бриллиантов с высокой инвестиционной ценностью — весом от 2 карат и выше.

В компании уточнили, что с начала 2026 года повышение цен на 6–9% затронуло в стоимостном выражении около 80% продукции АЛРОСА весом от 2 до 10 карат.

Цены на данные категории повышались на трех торговых сессиях подряд: сначала в январе, а затем, более ощутимо,— в феврале и марте. Уровень повышения цен на собственную продукцию в АЛРОСА не раскрыли.

АЛРОСА добывает около 90% всех алмазов России в натуральном выражении и занимает 31% в мировой добыче по итогам 2024 года. В 2025 году выручка компании снизилась на 1,7% год к году, до 235,1 млрд руб., EBITDA увеличилась на 26%, до 57,82 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88,3%, до 36,2 млрд руб.

29,7 миллиона карат составила добыча алмазов АЛРОСА в 2025 году, по данным компании

Как отметили в АЛРОСА, сокращение мировой добычи стабилизировало цены на крупные алмазы и бриллианты от 3 карат уже в прошлом году. «Такие экземпляры наиболее редки и помимо прочего обладают высокой инвестиционной ценностью. Повышенный спрос на эту категорию наблюдается уже не первый месяц»,— говорят в компании. Второй важный фактор — устойчивый, близкий к рекордным уровням спрос на ювелирную продукцию на основных мировых рынках, особенно в США и Индии, продолжают в АЛРОСА. В США, по данным компании, в последнее время растет средний чек — потребители люкса ориентируются на дорогие украшения с редкими природными бриллиантами.

Отраслевое агентство Rapaport в конце февраля сообщило, что De Beers повысила цены на свои алмазы весом от 5 карат на последнем аукционе в Ботсване. Этот шаг отражает растущий дефицит камней такого размера, указывают аналитики. По данным Rapaport, спрос превышает предложение на бриллианты высшего качества в изысканной огранке размером 2,5–2,99 карата. В Бельгии драгоценные камни весом 2–6,99 карата — в дефиците, бриллианты весом от 7 карат найти очень сложно, отмечают в Rapaport. В Гонконге наибольшим спросом пользуются камни весом от 2 карат и более.

Исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков говорит, что необработанные алмазы массой от 2 до 10 карат в среднем позволяют получить бриллианты весом от 1 до 5 карат. Выход бриллиантов классической огранки КР-57 (круглая огранка с 57 гранями), как правило, составляет 40–60% от исходной массы сырья, поясняет он. По словам эксперта, из последних данных Rapaport видно, что вновь произошло снижение стоимости бриллиантов — на этот раз в сегменте от самых мелких калибровок вплоть до камней весом 1,99 карата. Но на более крупные экземпляры цены остались стабильными, говорит он. «В этой связи ожидать повышения цен на алмазное сырье при условии его реального использования в сделках прямо сейчас можно лишь из-за логистических и прочих трудностей, вызванных военными действиями на Ближнем Востоке»,— считает господин Збойков.

Источник “Ъ” отмечает, что крупные ювелирные сети, работающие в массовом сегменте, повышение отпускных цен на камни вряд ли затронет: в их ассортименте украшений с бриллиантами больше 1 карата почти нет.

Полина Трифонова, Виктория Колганова