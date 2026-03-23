АЛРОСА повысила цены на крупные алмазы на фоне дефицита

АЛРОСА (MOEX: ALRS) в начале 2026 года повысила цены на значительную часть алмазов, особенно крупных, указав на растущий дефицит таких камней. По данным компании, в первом квартале цены выросли на 6–9% на продукцию весом от 2 до 10 карат, а в целом подорожание затронуло почти половину ассортимента.

Основной причиной стала нехватка редких камней, используемых для инвестиционных бриллиантов, а также устойчивый спрос на ювелирные изделия в США и Индии. Дополнительное давление на цены оказывают логистические сложности, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Аналогичную динамику фиксируют и на мировом рынке: ранее De Beers также повысила цены на крупные алмазы.

При этом рост цен почти не затронет массовый сегмент: в большинстве украшений используются камни весом до 1 карата. В этом сегменте, напротив, наблюдается более слабая динамика цен, тогда как дорожают прежде всего крупные и редкие бриллианты.

