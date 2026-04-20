Аграрии Кубани завершили сев зерновых, зернобобовых, многолетних трав и ранних масличных

В ходе доклада вице-премьеру Дмитрию Патрушеву губернатор Кубани Вениамин Кондратьев представил данные о прохождении весенней посевной кампании в аграрном секторе. По оценке региональных властей, погодные условия в целом остаются благоприятными: апрельские заморозки в ряде районов не оказали критического влияния на сельхозкультуры, а выпавшие осадки способствовали восполнению запасов влаги в метровом слое почвы.

Аграрии завершили первую подкормку озимых культур, под которые в регионе отведено около 1,8 млн га. В настоящее время ведется вторая подкормка, а также обработка посевов от сорняков и заболеваний. Параллельно продолжается сев яровых культур, которыми уже засеяно более 670 тыс. га.

Полностью завершен сев зерновых, зернобобовых, многолетних трав, а также ранних масличных культур — рапса, льна и горчицы. На завершающей стадии находится посев сахарной свеклы. Следующим этапом станет сев риса; как отмечается, водообеспеченность Краснодарского водохранилища оценивается как достаточная.

Власти региона также фиксируют рост доли использования отечественного семенного материала. В текущем сезоне ожидается, что доля российских семян составит по сое 82%, по кукурузе — 68%, по подсолнечнику — 58%, по сахарной свекле — 24%.

Отдельно отмечается, что сельхозпредприятия полностью обеспечены семенами, удобрениями, техникой и топливом, необходимыми для завершения весенних полевых работ в установленные сроки.

