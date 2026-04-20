Лукашенко: Белоруссия не собирается нападать на Польшу или Литву

Белоруссия не собирается вести войну против Польши и Литвы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он назвал своей задачей предупредить соседние Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и «может быть, в какой-то степени» Украину, что «упаси их господь совершить агрессию» против Белоруссии.

«Никакие войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придется отвечать. Мы не хотим этого. Если вы этого хотите и захотите, то мы будем защищаться всеми возможными доступными для нас средствами»,— сказал господин Лукашенко в интервью каналу RT.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжение военных действий на Украине может привести к глобальной войне. Он убежден, что продолжение военных действий не скажется позитивно на Украине.

