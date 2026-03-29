США и Европа вступили в украинскую войну

Встреча министров иностранных дел стран—членов G7 во Франции была ознаменована громкой сварой между главой европейской дипломатии Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, не сумевшими найти общий язык по вопросам украинского кризиса и отношений с Россией. В ответ на обвинения европейской коллеги в том, что США не оказывают давления на Москву, госсекретарь США пригрозил выходом Вашингтона из переговоров по Украине. На фоне разногласий по поводу операции в Иране раскол западных союзников по украинскому конфликту стал еще более острым.

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

Подробности завершившейся 27 марта в парижском предместье Во-де-Серне двухдневной встречи глав МИДов стран G7, которые обнародовало издание Axios, приоткрыли завесу над громким скандалом в отношениях между западными союзниками по вопросам украинского кризиса.

Как стало известно Axios, в атаку на госсекретаря США Марко Рубио, прибывшего в Париж в минувшую пятницу, бросилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Напомнив Рубио о том, как в марте прошлого года в Канаде на встрече глав МИДов членов G7 он высказался в том духе, что у США может лопнуть терпение, если Россия будет препятствовать их усилиям по прекращению войны на Украине, Кая Каллас потребовала от главы американской дипломатии объяснить, почему этого до сих пор не произошло. «Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же у вас закончится терпение?» — вопрошала Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии обрушилась с критикой и на президента США Дональда Трампа, который на протяжении всего марта ужесточил свой тон по отношению к президенту Зеленскому, возлагая на него вину за отсутствие прогресса в трехсторонних переговорах Россия—Украина—США.

В ответ Марко Рубио резко осадил свою европейскую коллегу, пригрозив выходом США из переговорного процесса по Украине. «Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону»,— отрезал Рубио, крайне раздраженный устроенной ему публичной выволочкой.

Гасить скандал пришлось присутствовавшим в зале нескольким европейским министрам, поспешившим заверить, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали свои усилия по украинскому урегулированию.

Уже после окончания встречи госсекретарь США написал в соцсети Х, что «президент Трамп привержен обеспечению прекращения огня и завершению путем переговоров войны России и Украины как можно скорее».

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов в Париже, Марко Рубио сделал ряд новых заявлений по украинскому конфликту и отношениям с Россией. «Россия является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне»,— отметил госсекретарь США, комментируя визит в Вашингтон делегации Госдумы РФ.

Что касается операции против Ирана, то со стороны Москвы США не видят каких-либо действий, которые помешали бы ее проведению. «Россия не делает применительно к Ирану ничего такого, что каким-то образом нарушило бы или отразилось на нашей операции или ее эффективности»,— заявил Рубио.

И наконец, в своей дальнейшей санкционной политике США будут действовать исходя из ситуации на мировых рынках.

Отвечая на вопрос, продлят ли США разрешение на операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России, Рубио заявил, что лицензия Минфина США затрагивает «только нефть, уже находящуюся на воде». «Разумеется, мы в случае необходимости внесем изменения в санкционный режим исходя из ситуации в мире. Но президент не изъявлял желания окончательно отменить какие-либо санкции»,— подытожил госсекретарь США.

На фоне в целом примирительных заявлений в адрес России Марко Рубио был вынужден вступить в еще одну перепалку — на этот раз заочную, и уже не с Каей Каллас, а с президентом Зеленским, пожаловавшимся на Вашингтон в своем интервью французской газете Le Monde, опубликованном 26 марта.

Отвечая на вопросы издания, Зеленский сообщил, что Киев не устраивает предложение США предоставить гарантии безопасности Украине только при условии вывода ВСУ из Донбасса. Кроме того, он пожаловался на то, что президент США, по его словам, оказывает давление на Киев.

Эти слова вызвали негодование Марко Рубио, сообщившего, что украинский лидер вводит всех в заблуждение, поскольку никакие требования или ультиматумы Киеву со стороны Вашингтона не предъявлялись.

«Это ложь. Вызывает сожаление, что он это говорит»,— заявил госсекретарь США. «Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вступить в дело. Если их развернуть сейчас, это означает, что вы втягиваетесь в войну. Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не будет завершения войны»,— разъяснил Рубио.

По его словам, Киев должен сам принять решение о территориальных уступках для урегулирования конфликта, а не винить в чем-то США. «Мы сообщили украинской стороне то, на чем настаивает российская сторона. Мы не отстаиваем это. Выбор делать им, а не нам»,— подчеркнул глава госдепа США.

По его словам, роль США заключается в том, чтобы определить, чего хочет каждая сторона, и посмотреть, возможно ли достичь компромисса. «Решение в конечном счете принимать Украине. Если они не хотят принимать определенные решения, идти на определенные уступки, то война будет продолжаться. То же самое касается российской стороны»,— подчеркнул Рубио.

Однако в споре с главой госдепа США президент Зеленский решил оставить последнее слово за собой. Он сделал новое заявление. «Я никому не врал. Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть»,— настаивал на своем Зеленский. По его словам, Россия требует вывода войск с территории Донбасса, а США готовы предоставить гарантии только после выполнения этого требования. «Мы хотели бы получить гарантии до окончания войны, но нам сказали "нет". Я сказал, что это не будет работать»,— сообщил Зеленский.

Такая неожиданная и редкая для дипломатической практики перепалка Рубио и Зеленского показала, что в Киеве уже не боятся впасть в немилость Вашингтона, как это было в первый год правления президента Трампа, и считают для себя возможным на нынешнем этапе демонстративно оппонировать главе Белого дома и его команде.

В свою очередь, выражая растущее недовольство действиями Зеленского, администрация США не видит и способов для того, чтобы заставить его изменить свою позицию, и признает, что в этой ситуации возможности трехстороннего переговорного процесса могут оказаться исчерпанными, в связи с чем военное противостояние на Украине будет продолжаться.

Сергей Строкань