США показали видео захвата иранского судна на входе в Ормузский пролив

Центральное командование ВС США (CENTCOM) показало, как морпехи США с десантного корабля USS Tripoli захватили иранское торговое судно Touska. Кадры захвата CENTCOM опубликовал в соцсети X.

По версии американских властей, судно Touska «не выполнило неоднократные предупреждения американских сил в течение шести часов». Судя по кадрам, морских пехотинцев доставили к судну на вертолете, откуда они спустились по канатам.

19 апреля сухогруз Touska, идущий под иранским флагом, попытался прорвать установленную Вашингтоном морскую блокаду. Американский эсминец USS Spruance перехватил судно, следовавшее в порт Бандар-Аббас. По данным The Washington Post, судно направлялось из Китая в Иран. Иранские власти назвали это нарушением перемирия и в ответ атаковали дронами несколько американских военных кораблей.

О конфликте двух стран — в материале «Ъ» «У иранской кампании истекает срок».