Вооруженные силы США подтвердили перехват иранского судна в Оманском заливе

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило в соцсети Х атаку на судно, попытавшееся направиться в иранский порт через Оманский залив. Инцидент произошел 19 апреля в северной части акватории при попытке сухогруза Touska под иранским флагом прорвать установленную Вашингтоном морскую блокаду.

Эсминец USS Spruance перехватил судно, следовавшее в порт Бандар-Аббас. После того как экипаж в течение шести часов игнорировал предупреждения, американские военные открыли огонь из 5-дюймовой пушки по машинному отделению сухогруза. Позже на борт поднялись морские пехотинцы США, судно остается под стражей.

В ответ на задержание иранские вооруженные силы заявили о нанесении ударов беспилотниками по американским военным кораблям, сообщает агентство Tasnim. Ранее о перехвате судна сообщал президент США Дональд Трамп.

США начали блокировать иранские порты с вечера 13 апреля, чтобы склонить Иран заключить сделку.