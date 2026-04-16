У иранской кампании истекает срок

Война в Иране вызывает растущее недовольство в американском обществе, что заставляет представителей как Демократической, так и Республиканской партий подстраиваться под электоральные настроения. Демократы, по сути, уже сделали антивоенную риторику своим главным козырем в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Республиканцы пока стараются придерживаться общей партийной линии в поддержку действий администрации, однако и в их стане начались разброд и шатания — даже лояльные Дональду Трампу законодатели требуют от Белого дома четкого «плана выхода» до одобрения новых трат на войну. И похоже, в команде Трампа уже осознают, что скоро на войну у нее может не остаться не только законных полномочий, но и бюджетных средств.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Протест против иранской кампании США в Нью-Йорке

Иранская кампания никогда не вызывала особых восторгов у американцев: в первую ее неделю в начале марта, согласно опросу компании SSRS по заказу телеканала CNN, 59% респондентов в США не одобряли решение властей США вступить в войну с Ираном. А по прошествии полутора месяцев она стала еще менее популярной.

Согласно последнему опросу Reuters / Ipsos, проведенному 10–12 апреля, лишь 24% американцев считают военные действия в Иране оправданными, а 66% респондентов выступают за скорейший выход США из конфликта даже ценой отказа от части заявленных целей. При этом 45% опрошенных уверены, что в результате этой кампании США ослабили свои позиции на мировой арене, и лишь 30% верят в их укрепление.

Такие настроения напрямую бьют по рейтингам Белого дома: данные Quinnipiac показывают падение поддержки Дональда Трампа до 38%.

Особую тревогу вызывает позиция независимых избирателей, традиционно решающих исход выборов: лишь 27% из них поддерживают президента, тогда как 63% настроены негативно.

С учетом запланированных на ноябрь выборов в Конгресс парламентарии обеих партий вынуждены подстраиваться под настроения избирателей. Что касается Демпартии, то она, похоже, окончательно сделала антивоенную риторику своим главным предвыборным козырем. Свидетельством тому стало недавнее голосование в Сенате: 15 апреля 40 из 47 демократов выступили за блокировку поставок вооружений Израилю. Для сравнения: в июле 2025 года аналогичную инициативу поддерживали лишь 27 законодателей-демократов.

В тот же день демократы представили в Сенате очередную резолюцию о полном запрете дальнейших ударов по Ирану, набравшую 47 голосов при 52 против. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер прямо назвал войну «полнейшей катастрофой», давая понять, что любая попытка республиканцев продлить мандат на войну наткнется на ожесточенное сопротивление.

На этом фоне в стане республиканцев нарастает нервозность. Как отмечает издание The Hill, консерваторы в Сенате спешат законодательно закрепить за Дональдом Трампом право на продолжение боевых действий и тем самым снизить давление на него демократов, обвиняющих 47-го президента в нарушении законодательства. Между тем установленный законом о военных полномочиях 1973 года дедлайн для вывода войск истекает уже 29 апреля. На этом фоне группа сенаторов во главе с Лисой Мурковски (республиканка от Аляски) проталкивает резолюцию, которая бы позволила без одобрения законодателей продолжить военную кампанию сверх этого срока, что укрепило бы позиции США на переговорах с Ираном.

Однако шансы на законодательное расширение полномочий президента призрачны. Прежде всего потому, что внутри самой Республиканской партии нет единства. Как сообщают источники The Hill, даже лояльные республиканцы требуют от Белого дома четкого «плана выхода» до одобрения новых трат на войну. Внутри фракции растет недовольство влиянием конфликта на стоимость топлива и удобрений, что бьет по корневому электорату республиканцев — фермерам.

Это уже вынудило администрацию умерить финансовые аппетиты: вместо ожидаемых $200 млрд Белый дом теперь запрашивает на продолжение войны вдвое меньше, но и выделение этой суммы остается под вопросом.

В Палате представителей шансы на прохождение документов по финансированию войны и полномочиям на нее также выглядят сомнительными. Преимущество республиканцев с каждым днем становится все более хрупким. Синхронные отставки республиканца Тони Гонсалеса и демократа Эрика Суолвелла на этой неделе на фоне секс-скандалов привели к тому, что психологический порог в 218 голосов был республиканцами окончательно утерян. Даже приход более системного «маговца» Клея Фуллера на место эксцентричной Марджори Тейлор Грин, резко критиковавшей войну, не гарантирует стабильности.

В связи с этим спикер Майк Джонсон оказался в сложной ситуации. Республиканцы имеют в нижней палате большинство — 217 против 213 голосов. Но антивоенные резолюции выдвигают теперь не только демократы, но и группа правых республиканцев. При таком раскладе даже пара «перебежчиков» может лишить президента надежды на продление полномочий для ведения войны и получение денег, а спикера — на сохранение его кресла.

Именно в этом контексте стоит рассматривать недавние заявления Дональда Трампа.

По информации The Wall Street Journal, на ужине с королевской четой Нидерландов президент признался, что хочет закончить войну как можно скорее.

В интервью Sky News Трамп добавил, что считает вполне вероятным заключение сделки с Ираном до 27 апреля — перед визитом британского короля Карла III в США. В Белом доме, вероятно, осознают, что на продолжение кампании у них в ближайшее время может не остаться ни юридических полномочий, ни бюджетных средств.

Екатерина Мур, Вашингтон