Иран атаковал американские корабли в ответ на перехват судна в Оманском заливе

Иран назвал перехват США шедшего в Оманском заливе сухогруза Touska нарушением перемирия. В ответ иранские военные атаковали дронами несколько американских военных кораблей. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

Как передает агентство Tasnim, в Тегеране расценили действия американских сил как акт «морского пиратства». По версии иранской стороны, ВМС США обстреляли торговое судно Touska, следовавшее из Китая, вывели из строя его навигацию и высадили на палубу морскую пехоту. В ответ иранские военные атаковали дронами несколько американских военных кораблей.

Ранее президент США Дональд Трамп и Центральное командование подтвердили факт перехвата, заявив, что эсминец USS Spruance вывел из строя ходовую часть судна после шести часов игнорирования предупреждений.

США начали блокировать иранские порты с вечера 13 апреля, чтобы склонить Иран заключить сделку.