WP: захваченное США судно в Оманском заливе направлялось из Китая в Иран

Иранское судно Touska, перехваченное вооруженными силами США при попытке прорыва морской блокады в Оманском заливе, направлялось из Китая в Иран. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным аналитической компании Kpler, контейнеровоз вместимостью около 4,8 тыс. TEU возвращался из китайского порта Гаолань города Чжухай.

Как отмечают эксперты издания, порт отправления специализируется на отгрузке химикатов, включая перхлорат натрия — компонент для производства твердого ракетного топлива. Хотя точный перечень груза на борту Touska пока официально не подтвержден, газета подчеркивает, что судно принадлежит компании, которую Вашингтон ранее уже уличал в закупках материалов для иранской программы разработки баллистических ракет.

Центральное командование ВС США сообщило, что перехват судна, следовавшего в порт Бандар-Аббас, произошел 19 апреля. После того как экипаж в течение шести часов игнорировал предупреждения, американские военные открыли огонь из 5-дюймовой пушки по машинному отделению сухогруза.