Уволился мэр уральского Березовского, проигравший на выборах жене шофера

Глава Березовского Свердловской области Евгений Писцов уволился с должности по собственному желанию. Местные депутаты одобрили досрочную отставку мэра на внеочередном заседании думы, сообщает «Ъ-Урал». Губернатор Денис Паслер назначил врио главы города руководителя Южного управленческого округа Владимира Шауракса.

«Ъ-Урал» пишет, что о возможной отставке господина Писцова сразу после отпуска стало известно на прошлой неделе. Чиновник не комментировал эти предположения.

Евгений Писцов был избран мэром Березовского в 2011 году, в 2015 и 2019 годах дума переназначала его на пост. В январе 2025 года дума выступила против переназначения главы города: по итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата — начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, супругу личного водителя господина Писцова. Она в итоге отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение о своем избрании недействительным. Иск был удовлетворен, господин Писцов продолжил возглавлять Березовский.

