У берегов Севастополя пройдут стрельбы с взрывами

В акватории Севастополя до 23:00 запланированы профилактические мероприятия флота по противодействию подводным диверсионным силам и средствам (ПДСС), сообщил губернатор Михаил Развожаев. Работы будут проводиться в районах Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, а также вблизи парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч и Лукулл и поселка Кача.

По словам главы региона, в ходе учений предусмотрено применение различных видов вооружения, включая стрельбы, гранатометание и реактивное бомбометание. В связи с этим в указанных районах будут слышны многократные взрывы.

