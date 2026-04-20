Дуров назвал свое уголовное дело во Франции «новым орденом Почетного Легиона»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем канале, что воспринимает уголовное расследование, которое ведется против него во Франции, как новый орден Почетного легиона. Он вновь обвинил французские власти при президенте Эмманюэле Макроне в попытке подавить свободу слова и нарушить неприкосновенность частной жизни.

«Французская прокуратура заявляет о своей независимости, но это неправда: французских прокуроров нанимает, увольняет и продвигает по службе правительство. Судебная полиция, которая часто предоставляет следственным судьям вводящие в заблуждение отчеты, также контролируется правительством»,— написал Павел Дуров. Он сообщил, что против него во Франции выдвинуто более 12 обвинений, по каждому из которых предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Господин Дуров отметил, что Минюст США отказался помогать Франции в расследовании в отношении соцсети X, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, назвав его политически мотивированным. «Горжусь тем, что стою рядом с Илоном Маском и другими, кто стал мишенью кампании Макрона против цифровых прав. Находиться под расследованием во Франции Макрона — новый орден Почетного легиона»,— заявил основатель Telegram.

В конце августа 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмену предъявили обвинения по 12 пунктам, включая отказ Telegram передавать информацию компетентным органам Франции. Позже суд Парижа утвердил обвинение для господина Дурова только по шести пунктам.

Вскоре предпринимателя отпустили под залог в €5 млн с запретом покидать Францию и обязательством появляться в полиции два раза в неделю. Власти Франции полностью сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения только в ноябре 2025 года.