Власти одобрили увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб. Однако власти считают нужным отсрочить вступление нормы в силу до 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Согласно документу, «концепция законопроекта поддерживается». Однако власти обратили внимание, что корректировки приведут к росту страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Из-за этого вырастут затраты органов власти, что потребует перераспределения средств. По этой причине в правительстве предложили установить срок вступления нововведений в силу на 1 марта 2027 года.

Законопроект подготовлен председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Сейчас максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. руб., за вред жизни и здоровью — 500 тыс. руб. Предлагается поднять лимит до 2 млн руб., выровняв выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).

О росте продаж полисов ОСАГО — в материале «Ъ» «Страховка живет одним днем».