В школах Туапсе отменили занятия после атаки БПЛА

В Туапсе в понедельник, 20 апреля, отменены занятия в муниципальных и государственных школах после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в управлении образования администрации округа. По данным властей, детские сады №28, №25, №24 и №22 работают без приема детей, остальные учреждения переведены в режим дежурных групп с обеспечением питания и сна для детей работающих родителей.

Ранее прокуратура Краснодарского края и Южная транспортная прокуратура заявили о контроле за соблюдением прав граждан и взаимодействии с профильными службами для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации, в результате массированной атаки в ночь на 20 апреля в морском порту погиб один человек. Также в порту произошел пожар. Обломками беспилотников повреждены остекление ряда зданий, включая начальную школу и детский сад, а также музей, храм, многоквартирный дом и газопровод.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник средствами ПВО было перехвачено 112 беспилотников над территорией страны. Атакам подверглись Краснодарский край, Крым и ряд других регионов.

