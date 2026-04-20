«Вклад перестает быть единственным решением»

По данным аналитиков сервиса «Финуслуги», после снижения ставки ЦБ до 15% проценты по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках России (по объему депозитов физлиц) продолжили снижение. Одновременно «ужались» ставки по накопительным счетам, а ставки по длинным вкладам выросли. По информации Южного ГУ Банка России, динамика роста остатков на текущих и срочных счетах граждан продемонстрировала снижение темпов. По ЮФО — с 20,4% по состоянию на начало марта 2025 года до 18,4% на начало марта этого года. На Кубани — с 22,6 до 15,2% год к году, в Крыму же, напротив, зафиксирован резкий рост — с 19,1 до 30,7% год к году. Ситуацию «Ъ-Кубань» прокомментировала квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько.

Алена Кладько

«После снижения ключевой ставки до 15% короткие вклады дешевеют быстрее, длинные — более устойчивые. Накопительные счета уже не выглядят такими щедрыми, как пару месяцев назад. По данным Финуслуг, в марте 2026 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась до 14,67% годовых, а средняя базовая — до 8,93%.

На рынке депозитов этот сдвиг виден еще отчетливее. После снижения ключевой ставки доходность коротких вкладов начала снижаться быстрее: к концу марта средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках составляла 13,66%, по полугодовым — 13,30%, по годовым — 12,29%. Полагаю, скоро это отразится и на динамике объема вкладов.

Корреляция со снижением ключевой ставки здесь очевидна. По данным ЦБ, на юге России темпы роста объема депозитов начали заметно замедляться. Например, если в Краснодарском крае на начало 2025 года рост объема вкладов составлял 25,4%, то на начало этого года уже 15,7%. Вероятно, снижения нам стоит ждать и после недавнего решения регулятора о снижении ключевой ставки.

На длинных вкладах логика иная: банкам важнее привлечь устойчивые деньги надолго, чем поддерживать жесткую конкуренцию за короткие вклады.

Крым в этой статистике стоит несколько особняком. Ускорение роста банковских сбережений в республике можно объяснить более высокой конкуренцией банков за средства населения: в отдельные месяцы 2025 года ставки по вкладам здесь были выше, чем в среднем по стране. Дополнительным фактором стал рост турпотока летом прошлого года, который поддержал доходы жителей, занятых в туризме и смежных сферах. В результате часть этих средств перешла в сбережения, что и дало более сильную динамику вкладов по региону.

Но главное в текущем расхождении ставок — даже не уровень доходности, а смысл, который за ним стоит.

Пока короткие банковские продукты давали двузначный процент, частный инвестор мог надолго отложить более сложные решения: депозит и накопительный счет сами по себе закрывали базовую задачу сохранения денег и хотя бы частично — задачу их приумножения.

Накопительный счет особенно показателен, потому что это инструмент для денег, которым нужны мгновенная ликвидность и минимальная сложность. Когда максимальная средняя ставка по нему опускается ниже 15%, а базовая — до уровня 9%, становится ясно, сколько инвестор фактически платит за свободу снять деньги в любой момент и отказ от более длинного срока. Раньше эта цена почти не ощущалась. На этом фоне облигации остаются естественным направлением перетока средств.

Падение доходности депозитов — точно не повод срочно искать максимальный процент где угодно. Именно в такие моменты особенно легко перепутать инвестиции с погоней за доходностью. Сегодня разумнее выглядят не крайности, а сочетания: часть денег остается там, где важны ликвидность и предсказуемость, часть — там, где есть смысл фиксировать доходность на более длительный срок, часть — в инструментах под долгую цель. В такой конструкции вклад не исчезает. Он просто перестает быть единственным решением».