ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги на своем поле поделил очки с калининградской «Балтикой». Матч закончился со счетом 2:2.

Южан подвела реализация в первом тайме. Не забиваешь ты — забивают тебе, старое правило, которое сыграло злую шутку с подопечными Мурада Мусаева. Незадолго до перерыва гости вышли вперед, когда защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дальним обводящим ударом не оставил шансов Станиславу Агкацеву.

На 60-й минуте «быки» восстановили равенство усилиями Хуана Боселли — 1:1. Вскоре калининградцы вновь повели в счете благодаря точному удару Максима Петрова. Однако удержать преимущество «Балтика» не смогла. Уже в компенсированное время вышедший на замену защитник «Краснодара» Жубал сравнял счет и установил окончательный результат. В итоге — ничья 2:2.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Краснодар» 23 апреля сыграет в Москве против «Спартака». После 25 игр в РПЛ будущий соперник занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 45 набранных очков. «Краснодар» располагается на втором месте с 54 баллами и отстает от «Зенита» на одно очко.

Евгений Леонтьев