Силы ПВО за ночь сбили 112 БПЛА над Крымом, Кубанью и другими регионами
В ночь на понедельник, 20 апреля, Краснодарский край, Крым и несколько других регионов России подверглись атаке БПЛА. Силы ПВО перехватили 112 дронов над территорией РФ, сообщили в Минобороны.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
С 20:00 19 апреля до 7:00 20 апреля были сбиты 112 БПЛА самолетного типа над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщил ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, массированной атаке дронов ночью подвергся Туапсе. В морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина.
Также произошло возгорание, обломки дрона повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детсаду. Повреждения получили также музей, церковь, многоквартирный дом и газовая труба.