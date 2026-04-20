В Забайкалье эвакуируют людей с заблокированной федеральной трассы

Сотрудники Госавтоинспекции Забайкалья эвакуировали более 120 человек, которые с 19 апреля были заблокированы на трассе «Чита-Забайкальск». Движение на дороге было приостановлено из-за непогоды.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, с трассы эвакуировали 18 пассажиров автобуса и более 100 людей из автомобилей. Все они перевезены в пункты временного размещения. Кроме того, проводится доставка питания и подвоз воды к пяти автобусам, остающимся на трассе.

По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, на момент перекрытия движения на заблокированном участке находилось 29 легковых, 23 большегрузных автомобиля и 13 автобусов. Трасса ведет к международному пункту пропуска на российско-китайской границе.

По данным Chita.ru, пассажиры одного из автобусов пробыли в нем более суток. Часть пассажиров пытается пересесть на поезд, чтобы добраться до Читы, остальные готовятся провести вторую ночь в ПВР или в автобусах.

Дорожные службы Забайкалья продолжают работу по очистке дорог. На всех региональных трассах введено ограничение на передвижение междугородних автобусов, предварительно, до середины дня 20 апреля.

