«Яндекс» планирует запуск виртуального оператора на сети «Вымпелкома»

Виртуальный мобильный оператор «Яндекса» (MOEX: YDEX) может запуститься в ближайшие месяцы на сети «Вымпелкома». По данным “Ъ”, компания выбрала модель Medium MVNO и берет на себя всю продуктовую часть, но пока не определилась с названием оператора.

Запуск продукта ожидается летом 2026 года. В рамках выбранной модели «Яндекс» возьмет на себя биллинг, разработку продукта, маркетинг и обслуживание клиентов, в то время как «Вымпелком» предоставит радиочастотную инфраструктуру. На старте приоритетными регионами станут Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты оценивают инвестиции в проект в сумму от 2 до 6 млрд руб. Основная цель создания собственного оператора — укрепление экосистемы и сбор больших данных (маршруты, контакты, паттерны потребления). Это позволит «Яндексу» усилить рекламные возможности и персонализацию сервисов.

Аналитики отмечают, что проект может окупиться через три-пять лет, но занять более 5% рынка компании будет сложно без агрессивного маркетинга и уникальных предложений для цифровой аудитории.

