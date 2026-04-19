В Госдуме рассказали о незаконной работе более 190 тысяч майнеров в России

Более 190 тыс. майнеров цифровой валюты (криптовалюта, цифровой рубль и т. д.) работают в России незаконно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ИС «Вести». При этом легально оформили свою деятельность около 5,5 тыс. майнеров.

Господин Аксаков отметил, что такое количество нелегальных майнеров создает проблемы для предприятий и для обычных граждан. По словам главы комитета Госдумы, в некоторых регионах России майнинг цифровой валюты запрещен правительством из-за дефицита энергетических мощностей. В энергоизбыточных регионах уже прорабатывают возможность легализовать работу майнеров и майнинговое оборудование.

«В этих (энергоизбыточных.— “Ъ”) регионах будет использоваться майнинговое оборудование, эта энергетика будет давать продукт, в том числе продукт в виде денег, поступающих в бюджет, потому что легально работающие майнеры будут платить налоги в бюджет»,— отметил господин Аксаков. По его словам, в бюджет России от деятельности майнеров будет поступать «десятки миллиардов рублей».

1 апреля правительство направило в Госдуму законопроект об обращении цифровых валют «О цифровой валюте и цифровых правах». В нем описаны основные правила будущего регулирования крипторынка. В случае принятия закона они должны заработать с 1 июля 2026 года.