19 апреля 1783 года был обнародован Манифест Екатерины II о принятии Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В связи с этой датой глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале напомнил о значении исторического события и его влиянии на дальнейшее развитие страны.

По словам господина Аксенова, решение Екатерины II и ее соратников определило «путь и судьбу России как великой державы» на многие столетия вперед. Он отметил, что присоединение Крыма стало важнейшим геополитическим шагом своего времени.

Глава региона также заявил, что одно из ключевых положений документа можно кратко выразить словами «Крым наш», которые, по его мнению, «с 2014 года повторяются с радостью и гордостью».

Кроме того, Сергей Аксенов сравнил события XVIII века с современностью, назвав их «Крымской весной XVIII века». По его наблюдениям, она, «как и Крымская весна XXI века, открыла новые возможности для развития полуострова, укрепила безопасность страны и изменила геополитическую ситуацию».

В завершение глава Крыма отметил важность сохранения исторического наследия и призвал быть достойными достижений предков.

Анна Гречко