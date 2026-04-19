В УрФУ сохранят четырехлетний срок обучения на большинстве обновленных программ

Большая часть программ социально-гуманитарного профиля и IT в Уральском федеральном университете (УрФУ) сохранят свои актуальные сроки обучения при переходе вуза на новую модель высшего образования, рассказал в интервью «Ъ-Урал» ректор Илья Обабков. «Пока мы отталкиваемся от четырех лет: повышаем эффективность внутри программ, стараемся, чтобы при росте ментальной нагрузки у студентов хватало времени на подготовку к профессии»,— пояснил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Обабков добавил, что новая модель позволит увеличить срок обучения на программах с четырех до шести лет, однако соответствующие решения руководству вуза потребуется обосновать в Министерстве науки и высшего образования РФ. По словам ректора, в основном сроки обучения увеличатся на инженерных программах УрФУ. Сделать шестилетними в университете планируют пока только три программы, связанные с ядерной физикой и медициной на стыке разных дисциплин.

Переход на новую модель высшего образования предполагает замену системы бакалавриат — магистратура на два других уровня: базовое высшее (срок обучения составит четыре-шесть лет) и специализированное высшее образование (один-три года) с последующей аспирантурой. Работа над ними ведется с 2022 года, в котором Минобрнауки РФ анонсировало отказ от Болонского процесса. В марте 2026 года глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что по итогам реформы студенты должны обучаться навыкам, которые соответствуют актуальному технологическому укладу, а на рынке труда решиться проблема с «колоссальным дефицитом» кадров в отраслях экономики и переизбытком специалистов социально-гуманитарного профиля.

УрФУ стал единственным вузом в Свердловской области, который вошел в число 17 университетов России, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. В его рамках вуз должен заменить более 30% своих программ бакалавриата и магистратуры на программы базового и специализированного высшего образования до середины июня.

В марте глава Минобрнауки в ходе визита в УрФУ отметил, что переход на новую модель является «главным вызовом». Валерий Фальков заверил, что вузы, которые включатся в эту работу, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед». Илья Обабков тогда пообещал, что УрФУ разработает «успешные практики» и поделится ими со всеми российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа и в эту сторону будем двигаться»,— подчеркнул он.

В 2027 году переход на новую систему высшего образования станет обязательным для всех вузов России.

Подробнее о новой модели и ожидаемых эффектах от нее — в интервью Ильи Обабкова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев