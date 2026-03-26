Валерий Фальков доставил ректора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе визита в Екатеринбург завершил процедуру назначения ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Ильи Обабкова и представил его ученому совету вуза. Глава ведомства призвал разработать алгоритм по переходу на новую модель высшего образования и оставить «интриги» для укрепления позиций вуза. Господин Обабков пообещал главе Минобрнауки распространить опыт по внедрению обновленных программ на другие университеты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре) поставил задачи ректору Уральского федерального университета (УрФУ) Илье Обабкову (справа) в присутствии членов ученого совета вуза и губернатора Свердловской области Дениса Паслера (слева)

Фото: Пресс-служба УрФУ Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре) поставил задачи ректору Уральского федерального университета (УрФУ) Илье Обабкову (справа) в присутствии членов ученого совета вуза и губернатора Свердловской области Дениса Паслера (слева)

Фото: Пресс-служба УрФУ

В четверг, 26 марта, за сорок минут до ожидаемого визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, Илья Обабков собрал около ста членов ученого совета Уральского федерального университета (УрФУ) в главном учебном корпусе вуза. Министр запланировал свое посещение в рамках поездки в Екатеринбург, чтобы официально представить ученому совету нового ректора. В ожидании главы ведомства господин Обабков предложил проректору Александру Иванову представить директорам институтов и преподавателям университета новую концепцию воспитательной работы в УрФУ до 2030 года.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11-е место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году. Университетом с момента его основания в 2010 году руководил Виктор Кокшаров. В мае 2025 года и.о. ректора был назначен директор ИРИТ-РТФ УрФУ Илья Обабков.

Господин Иванов согласился с тем, что прошлая концепция устарела посла «начала глобального противостояния с коллективным Западом» в 2022 году, и анонсировал появление во всех 13 институтах УрФУ должности заместителя директора по воспитателей работе. «Мы выстроим единую линию развития личности студента через три уровня ответственности: перед страной и обществом, перед окружением. В этом контуре появляется формула, которая задает целевой образ выпускника: "Я люблю свою Родину"», — сказал он.

Выступление Александра Иванова прервал долгожданный визит Валерия Фалькова. Его сопроводил в зал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Министр отметил, что в ходе визита в Екатеринбург «оформил трудовые отношения» с новым руководителем УрФУ, которого в феврале утвердил на должность председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Надеюсь, что это решение даст новый импульс развития крупнейшего университета страны», — обратился он к Илье Обабкову, и перешел к задачам вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Фальков подчеркнул, что главным вызовом для УрФУ является трансформация образования. Он напомнил, что университет участвует в пилотном проекте по переходу на новую модель: с бакалавриата, специалитета и магистратуры на программы базового высшего и специализированного высшего образования. «Это больше труд, нежели почетное право», — подчеркнул министр.

Работа над национальной системой высшего образования ведется с 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от Болонского процесса. Чиновники решили заменить применяемую с 2003 года систему «бакалавриат—магистратура» на схему «базовое высшее—специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года. Нужно обучать специалистов так, чтобы выпускники первой ступени работодателями «не воспринимались как недоучки», объяснял реформу глава Минобрнауки Валерий Фальков. С мая 2023 года действует «пилот» по переходу на новую систему, в котором участвуют ряд крупных российских вузов. В 2027 году новая система станет обязательной.

Особое внимание в своей речи господин Фальков уделил изменениям рынка труда, связанным с развитием технологий. «Мы до конца не понимаем, как технологии повлияют на профессии, на систему образования», — признал глава ведомства, добавив, что у властей нет «развернутого алгоритма» действий в ответ на современные вызовы. Он также напомнил, что университеты, которые включатся в работу над новой моделью высшего образования, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед». «От УрФУ ждем предложений по разработке нескольких новых программ по вашему профилю. Причем тех, которых у нас до сих пор нет», — обратился господин Фальков к членам ученого совета вуза.

Министр добавил, что руководство вуза должно устранить ненужные расходы в обслуживании «огромного имущественного комплекса УрФУ» и усилить работу по «превращению знаний в технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор УрФУ Илья Обабков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ректор УрФУ Илья Обабков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Илья Обабков сообщил, что УрФУ уже «усиливает инженерную подготовку и внимательно смотрит в сторону естественнонаучных специальностей». Он добавил, что университет намерен поделиться опытом по переходу на новую систему высшего образования с другими российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа, и в эту сторону будем двигаться», — добавил он.

В конце выступления господин Фальков призвал членов ученого совета вуза «консолидировать усилия» и поддержать Илью Обабкова на посту ректора. «Умение слышать другие точки зрения важно, но распри и разного рода интриги, и все, что связано с нездоровой ситуацией внутри, работает на другие университеты. А нам нельзя забывать, что УрФУ большой и сильный, но он существует в конкурентной среде», — заверил министр.

Василий Алексеев