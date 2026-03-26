Валерий Фальков доставил ректора
Глава Минобрнауки поставил задачи новому руководству УрФУ по реформе образования
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе визита в Екатеринбург завершил процедуру назначения ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Ильи Обабкова и представил его ученому совету вуза. Глава ведомства призвал разработать алгоритм по переходу на новую модель высшего образования и оставить «интриги» для укрепления позиций вуза. Господин Обабков пообещал главе Минобрнауки распространить опыт по внедрению обновленных программ на другие университеты России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (в центре) поставил задачи ректору Уральского федерального университета (УрФУ) Илье Обабкову (справа) в присутствии членов ученого совета вуза и губернатора Свердловской области Дениса Паслера (слева)
В четверг, 26 марта, за сорок минут до ожидаемого визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, Илья Обабков собрал около ста членов ученого совета Уральского федерального университета (УрФУ) в главном учебном корпусе вуза. Министр запланировал свое посещение в рамках поездки в Екатеринбург, чтобы официально представить ученому совету нового ректора. В ожидании главы ведомства господин Обабков предложил проректору Александру Иванову представить директорам институтов и преподавателям университета новую концепцию воспитательной работы в УрФУ до 2030 года.
УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11-е место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году. Университетом с момента его основания в 2010 году руководил Виктор Кокшаров. В мае 2025 года и.о. ректора был назначен директор ИРИТ-РТФ УрФУ Илья Обабков.
Господин Иванов согласился с тем, что прошлая концепция устарела посла «начала глобального противостояния с коллективным Западом» в 2022 году, и анонсировал появление во всех 13 институтах УрФУ должности заместителя директора по воспитателей работе. «Мы выстроим единую линию развития личности студента через три уровня ответственности: перед страной и обществом, перед окружением. В этом контуре появляется формула, которая задает целевой образ выпускника: "Я люблю свою Родину"», — сказал он.
Выступление Александра Иванова прервал долгожданный визит Валерия Фалькова. Его сопроводил в зал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Министр отметил, что в ходе визита в Екатеринбург «оформил трудовые отношения» с новым руководителем УрФУ, которого в феврале утвердил на должность председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Надеюсь, что это решение даст новый импульс развития крупнейшего университета страны», — обратился он к Илье Обабкову, и перешел к задачам вуза.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Господин Фальков подчеркнул, что главным вызовом для УрФУ является трансформация образования. Он напомнил, что университет участвует в пилотном проекте по переходу на новую модель: с бакалавриата, специалитета и магистратуры на программы базового высшего и специализированного высшего образования. «Это больше труд, нежели почетное право», — подчеркнул министр.
Работа над национальной системой высшего образования ведется с 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от Болонского процесса. Чиновники решили заменить применяемую с 2003 года систему «бакалавриат—магистратура» на схему «базовое высшее—специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года. Нужно обучать специалистов так, чтобы выпускники первой ступени работодателями «не воспринимались как недоучки», объяснял реформу глава Минобрнауки Валерий Фальков. С мая 2023 года действует «пилот» по переходу на новую систему, в котором участвуют ряд крупных российских вузов. В 2027 году новая система станет обязательной.
Особое внимание в своей речи господин Фальков уделил изменениям рынка труда, связанным с развитием технологий. «Мы до конца не понимаем, как технологии повлияют на профессии, на систему образования», — признал глава ведомства, добавив, что у властей нет «развернутого алгоритма» действий в ответ на современные вызовы. Он также напомнил, что университеты, которые включатся в работу над новой моделью высшего образования, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед». «От УрФУ ждем предложений по разработке нескольких новых программ по вашему профилю. Причем тех, которых у нас до сих пор нет», — обратился господин Фальков к членам ученого совета вуза.
Министр добавил, что руководство вуза должно устранить ненужные расходы в обслуживании «огромного имущественного комплекса УрФУ» и усилить работу по «превращению знаний в технологии».
Ректор УрФУ Илья Обабков
Илья Обабков сообщил, что УрФУ уже «усиливает инженерную подготовку и внимательно смотрит в сторону естественнонаучных специальностей». Он добавил, что университет намерен поделиться опытом по переходу на новую систему высшего образования с другими российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа, и в эту сторону будем двигаться», — добавил он.
В конце выступления господин Фальков призвал членов ученого совета вуза «консолидировать усилия» и поддержать Илью Обабкова на посту ректора. «Умение слышать другие точки зрения важно, но распри и разного рода интриги, и все, что связано с нездоровой ситуацией внутри, работает на другие университеты. А нам нельзя забывать, что УрФУ большой и сильный, но он существует в конкурентной среде», — заверил министр.