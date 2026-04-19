В УрФУ увеличат срок обучения инженеров до пяти лет
Срок обучения специалистов на большей части инженерных программ Уральского федерального университета (УрФУ) будет увеличен до пяти лет после перехода вуза на новую модель высшего образования, рассказал в интервью «Ъ-Урал» ректор Илья Обабков. По его словам, сделать шестилетними в университете планируют пока только три программы, связанные с ядерной физикой и медициной на стыке разных дисциплин.
«В старой системе координат предполагается, что после бакалавриата человек поступил в магистратуру и написал диссертацию, здесь же он будет одним тактом преодолевать этот путь»,— пояснил господин Обабков.
Переход на новую модель высшего образования предполагает внедрение программ базового высшего (будут длиться четыре-шесть лет) и специализированного высшего образования (рассчитаны на один-три года) вместо бакалавриата и магистратуры. Работа над новой системой ведется с 2022 года, в котором Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало отказ от Болонского процесса. В марте 2026 года глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что по итогам реформы студенты должны обучаться навыкам, которые соответствуют актуальному технологическому укладу, а на рынке труда решиться проблема с «колоссальным дефицитом» кадров в отраслях экономики и переизбытком специалистов социально-гуманитарного профиля.
УрФУ стал единственным вузом в Свердловской области, который вошел в число 17 университетов России, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. В его рамках вуз должен заменить более 30% своих программ бакалавриата и магистратуры на программы базового и специализированного высшего образования до середины июня.
В марте глава Минобрнауки в ходе визита в УрФУ отметил, что переход на новую модель является «главным вызовом». Валерий Фальков заверил, что вузы, которые включатся в эту работу, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед». Илья Обабков тогда пообещал, что УрФУ разработает «успешные практики» и поделится ими со всеми российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа и в эту сторону будем двигаться»,— подчеркнул он.
В 2027 году переход на новую систему высшего образования станет обязательным для всех вузов России.
